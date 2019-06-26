БизнесЦензор

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26.06.19 19:52

Суд вновь запретил нардепу Святашу выезд за границу из-за долгов, – СМИ

Суд запретил народному депутату Дмитрию Святашу пересекать государственную границу Украины до погашения им личного долга в размере 8,5 млн грн по кредитным картам "Укрсиббанка", выданным в свое время нардепу как бенефициару "АИС".

Суд вновь запретил нардепу Святашу выезд за границу из-за долгов, – СМИ

Соответствующее решение Печерский районный суд Киева принял 18 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

Как отмечает агентство, это уже не первое судебное решение такого характера, предыдущее было принято в мае 2018 года/

Кроме того, по данным телеканала "112 Украина", прокуратура Киева 25 июня вручила бывшему народному депутату Василию Полякову (основавшему группу "АИС" совместно с Дмитрием Святашем) уведомления о подозрении в уголовном деле по факту завладения мошенническим путем денежными средствами "Укрсиббанка" на сумму более 2 млд грн.

Во время визита к правоохранителям Поляков отказался что-либо комментировать журналистам, хотя в прокуратуре подтвердили информацию о том, что Поляков неоднократно получал повестки.

Ранее в рамках расследования, по которому Поляков получил уведомление о подозрении, был наложен арест и передано в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и иных преступлений (АРМА) недвижимое имущество и корпоративные права ряда предприятий группы "АИС".

Напомним, с 2009 года АО "Укрсиббанк", а затем Украинская металлургическая компания (правопреемник банка как кредитора, входит в группу DCH) прилагали усилия для взыскания задолженности выданных "АИС" кредитов в размере порядка $100 млн в судебном порядке с поручителей – Дмитрия Святаша и Василия Полякова.

"Как солидарные должники по кредиту, они обязаны выполнить обязательства предприятий-заемщиков. Однако в течение почти 10 лет Дмитрий Святаш и Василий Поляков уклоняются от выполнения своих обязательств", – заявляли в DCH.

Группа DCH недавно также обратилась в высшие правоохранительные органы Украины с просьбой обратиться в Верховную Раду Украины с представлением о лишении депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности Дмитрия Святаша, который может злоупотреблять своими депутатскими полномочиями, защищая интересы "АИС".

В направленном письме в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро сказано: "Депутатские обращения Дмитрия Святаша относительно арестованных активов "АИС" от 26 сентября 2018 года и 15 января 2019 года свидетельствуют о наличии конфликта интересов и использовании полномочий народного депутата Украины в личных целях. Подтверждением наличия реального конфликта интересов является решение Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) в отношении Дмитрия Святаша и штрафные санкции".

Напомним, Дмитрий Святаш является депутатом Верховной Рады Украины с 2002 года, входит в группу "Видродження".

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