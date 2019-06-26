ПАСЕ согласилась вернуть российскую делегацию без каких-либо санкций

Об этом сообщает Европейская правда, передает БизнесЦензор.

После дебатов депутаты ПАСЕ подавляющим большинством отклонили все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и рядом других государств, и утвердили резолюцию в целом. За проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались.

В соответствии с этим решением, полномочия делегации РФ подтверждены без ограничений.

Примечательно, что документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы с российской стороны государства и со стороны российского парламента, но ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции, вынеся отдельно только пять требований:

отпустить 24 украинских моряка, захваченных вблизи Керченского пролива;

безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

безусловно сотрудничать со следствием по сбитию авиалайнера MH17;

приложить усилия, чтобы остановить преследование ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше;

сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Предложения Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены.

На следующей сессии ПАСЕ возможно повторное обжалование полномочий российской делегации в случае, если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально через голоса крымчан.

В свою очередь представители семи государств-членов Совета Европы в его парламентской ассамблее сделали заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

"Безусловное восстановление прав российской делегации без выполнения ни одного из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его уставу. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлением, которая не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе", - говорится в документе, зачитанном в зале после завершения дебатов.

Это заявление, совместно подписанное делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, зачитал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Будущее Совета Европы находится под угрозой в целом, поскольку Совет Европы теряет доверие людей, которых она защищает", - заявил он.

Эти семь государств объявили о совместных действиях в ПАСЕ при "беспрецедентном кризисе доверия (к Совету Европы), который был создан на этой неделе".

"Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях", - говорится в совместном документе.

Украинские депутаты, как и планировали, оставляют ПАСЕ как минимум до конца текущей сессии, но не все остальные парламентарии согласились на такой шаг из-за важной резолюции, которая будет рассматриваться 27 июня.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram