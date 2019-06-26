Прокуратура изъяла 50 миллионов наличными у нелегальных торговцев сигаретами. ФОТО

Об этом сообщает прокуратура города Киева, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, должностные лица частного предприятия создали схему уклонения от уплаты налогов при реализации подакцизных товаров - табачных изделий за наличные средства на территории Харьковской области.

Так, в ходе проведения следственных действий и негласных мероприятий в отношении группы жителей города Киева, которые контролировали деятельность предприятий с признаками фиктивности, установлены факты использования реквизитов предприятий для изготовления финансово-хозяйственных документов по приобретению крупных партий табачных изделий у одного из харьковских предприятий.

При этом на самом деле харьковское предприятие осуществляло реализацию табачных изделий другим покупателям за наличные средства без учета этих хозяйственных операций в налоговой отчетности, занижая тем самым реальный объем полученного дохода.

"Во время проведения обыска по месту осуществления Харьковским предприятием своей деятельности следователями ГФС обнаружено и изъято наличных средств на сумму почти 50 млн грн, в то время как предприятием задекларирован валовой доход только на 937,6 тыс. грн в 2018 году и 228 тыс. грн за первый квартал 2019 года", – отмечается в сообщении.

Также в ходе обыска изъято табачных изделий ориентировочно на сумму 13 млн грн.

"При этом, должностные лица общества не оказали какого-либо документального происхождения указанной суммы наличных средств и табачных изделий", – указывают в прокуратуре.

Согласно сообщению, следствие в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.

Как уточили в пресс-службе столичного управления ГФС, обыски были проведены в рамках расследования уголовного производства об уклонении одного из киевских предприятий в 2018-2019 годах от уплаты налогов на сумму более 5 млн грн.

"Так, фигуранты осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. Вместе с тем, для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажа в адрес фиктивных предприятий. Кроме того, помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования последнее фиктивного налогового кредита", – сказано в сообщении ГФС.

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