Нацбанк упростил безналичные переводы в гривне для бизнеса

Соответствующее постановление правления Нацбанка №83 от 25 июня вступает в силу с 27 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, речь идет об упрощении распоряжения счетом благодаря отмене требования по оформлению карточки с образцами подписей.

"Это существенно уменьшит затраты времени и средств субъектов хозяйствования на оформление документов", – отмечается в сообщении.

Кроме того, с целью выполнения банками требований закона "О валюте и валютных операциях" по валютному надзору за осуществлением перевода средств в национальной валюте на счета получателей-нерезидентов предусмотрена возможность возврата банками без выполнения расчетного документа клиента-плательщика, если им не заполнен реквизит "код страны нерезидента" получателя.

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