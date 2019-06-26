Расходы бюджета на новую взлетную полосу в аэропорту Одесса выросли до 2,8 миллиарда

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Нынешнее дополнительное соглашение увеличило стоимость первичного договора на 1,14 млрд или 40%.

Дополнительную закупку у того же поставщика провели по переговорной процедуре для обеспечения совместимости с уже выполненными работами.

В обосновании говорится, что в 2013-2017 годах работы не проводились из-за отсутствия финансирования. За это время выросли заложенные в смету строительства цены и обновились Градостроительные условия и ограничения, поэтому в 2018 году Дирекция заказала УДПТ НИИ ГА "Украэропроект" корректировку проекта. В марте 2019 года ГП "Укргосстройэкспертиза" утвердило проектные изменения и увеличенную сметную стоимость строительства в 2,85 млрд грн.

По состоянию на 27 февраля 2019 года "Спецрембуд" выполнил работ на 803,96 млн грн, в том числе подготовку, организацию административно-бытового комплекса и производственной базы.

В мае Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет предоставил Научно-технический анализ эффективности работ при реконструкции аэропорта, согласно которому менять подрядчика нецелесообразно из-за угрозы несовместимости, технических проблем и потери гарантий.

Тогда же Национальный авиационный университет предоставил Экспертное заключение, что эксплуатация аэродромного аэронавигационного оборудования различных производителей создает дополнительные риски безопасности полетов. На объекте выбрали и начали финансовые отношения с поставщиком системы посадки ILS III категории ICAO, которая изготавливается. Также смонтированы на 40% трансформаторные подстанции системы электроснабжения светосигнального оборудования.

Южный офис Государственной аудиторской службы Украины 19 июня начал проверять закупку через обнаруженные признаки нарушения закона и данных от общественных объединений.

Напомним, в декабре 2013 года "Спецрембуд" выиграл тендер на строительство аэродромного комплекса за 1,63 млрд грн. Тогда его единственным конкурентом было ООО "Проджекти-Ка", связанное с Борисом Кауфманом, который фактически контролирует Одесский аэропорт вместе с одесситом Александром Грановским.

В 2014 году прокуратура Одесской области в интересах Мининфраструктуры добивалась отмены закупки из-за дискриминационных требований и несоответствия участников требованиям тендера. В августе того же года журналисты проекта "Схемы" сняли на видео визит Кауфмана в Администрацию президента Петра Порошенко, а в сентябре Хозяйственный суд Одесской области признал, что закупка соответствует закону.

Учредителями одесского "Спецрембуда" во главе с Василием Огородникомявляется Валерий Лесь из Киева и прописанное в селе Гора под Киевом ООО "Риал Эстейт Запад" киевлянки Елены Лесь.

На время проведения первого тендера в 2013 году "Спецрембуд" был зарегистрирован в Симферополе на Ларису Ларину из Керчи и одесское ООО "Варда Плюс" Вадима Маламанчука из Николаева.

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