Верховный Суд встал на сторону "Приватбанка" в споре с комбинатом Коломойского

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", передает БизнесЦензор.

"Госбанку удалось в очередной раз убедить судей высшей судебной инстанции в обоснованности своей правовой позиции и не допустить принуждения к погашению долга по одному из кредитных договоров, заключенных с НБУ до национализации банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщили в банке, это одно из 4 решений Большой палаты Верховного Суда, которое обеспечивает банку победу в данной категории дел, рассматриваемых в судах низших инстанций.

Судебный процесс, в котором имущественный поручитель Марганецкий ГОК пытался избавится от ипотеки, обязав "Приватбанк" погасить долг по рефинансированию, длился с 2017 года.

"Подтверждением этого является уже сегодняшнее решение Северного апелляционного хозяйственного суда в данной категории споров, которым была удовлетворена апелляционная жалоба "Приватбанка" и отменено незаконное судебное решение Хозяйственного суда Киева по иску ООО "Подол недвижимость", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 14 мая и 11 июня "Приватбанк" выиграл в Большой Палате Верховного Суда споры по делам по искам ПАО "Покровский ГОК", компании "Тровелко Холдингз Лимитед" и ЗАО "Эрлан" к НБУ и "Приватбанку" об обязательствах банка по погашению задолженности по кредиту рефинансирования перед НБУ.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева сейчас рассматривает дело о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и договоров личной поруки Игоря Коломойского по этим договорам.

При этом 20 апреля Печерский районный суд Киева по иску олигарха принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученными до вхождения государства в капитал.

По данным НБУ, в 2015 году олигарх взял на себя личные обязательства по погашение задолженности банка перед НБУ, которая по состоянию на апрель 2019 года составляла 9,2 млрд грн.

В одном из последних интервью на должности главы НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что погашение долгов "Приватбанка" перед НБУ может привести к потере поручительства Игоря Коломойского по этому долгу.

"Еще раз повторюсь. Банк нам хочет погасить это рефинансирование, но тогда они избавят Коломойского от всех гарантий, и мы потеряем эти залоги. Поэтому мы не хотим, чтобы "Приватбанк" нам гасил. То, что можно было погасить, а всего сумма была 19 млрд грн, уже погашено. Но для случаев, где залоги третьих лиц и персональные гарантии, в меморандуме с МВФ прописано – не гасить", – говорила глава НБУ.

Ранее в НБУ заявляли, что экс-владельцы "Приватбанка" предоставили в залог по кредитам рефинансирования, в частности, "Буковель", "Бориваж", самолеты и другие активы.

При этом Печерский райсуд Киева ранее арестовал имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днепроазота" в рамках досудебного расследования в уголовном производстве от ноября 2014 года по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами "Приватбанка" чужим имуществом в особо крупных размерах.

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