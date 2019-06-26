"Оператор рынка" электроэнергии планирует провести первые операции 30 июня

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение предприятия, передает БизнесЦензор.

"До четверга завершим и уже 30 июня начнем осуществлять операции по купле-продаже электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) по новым правилам", - сказал директор ГП Владимир Евдокимов.

Он отметил, что предприятие параллельно работает над включением в реестр налогоплательщиков, чтобы участники рынка своевременно смогли получить налоговые накладные.

Как сообщалось, ГП "Оператор рынка" создано решением правительства от 17 апреля 2019 года с целью обеспечения работы нового оптового рынка э/э. Директором структуры назначен экс-член НКРЭКУ Евдокимов.

В новой модели, запуск которой намечен на 1 июля, оператор будет отвечать за рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, организацию купли-продажи на них э/э. Для обеспечения этой функции ГП "Энергорынок" в конце 2018 года приобрело соответствующее программное обеспечение у словацкой Sfera (программный комплекс XMTrade|PXS) и начало его тестирование.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram