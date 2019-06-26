ГБР проводит 40 обысков по делу о закупках бронежилетов для армии, – Труба

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

"ГБР вместе с Департаментом защиты экономики и Генпрокуратуры по месту жительства должностных лиц Минобороны, коммерческих структур, в офисных помещениях... В рамках уголовного производства по фактам закупок имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил", – заявил Труба.

По словам директора Бюро, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен составляет около 100 млн грн.

Труба уточнил, что в частности речь идет о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большинство которых не соответствует заявленным характеристикам.

"Три из пяти бронежилетов простреливаются", – заявил Труба.

Глава ГБР уточнил, что договор на поставку бронежилетов был подписан в начале этого года. Досудебное расследование продолжается около двух месяцев. Он также сообщил, что во время обысков изъято 11 тыс. бронежилетов.

Труба добавил, что пока что подозрение по делу никому не предъявляли.

Отвечая на вопрос о том, на каком основании проводились обыски у бывшего внештатного советника Петра Порошенко Юрия Бирюкова, Труба сказал, что о политическом преследовании не идет.

"Процессуальный документ пока относительно кого-то не составлен, подозрение на выдвигалась... О каком политическом преследовании можно говорить, когда оперативные мероприятия проводились в течение года... никаких политических намерений в этом уголовном производстве нет", – заверил Труба.

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