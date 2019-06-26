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26.06.19 16:34

Кабмин уволил заместителя министра здравоохранения Илыка

Кабинет министров на заседании в среду, 26 июня, уволил с должности заместителя министра здравоохранения Романа Илыка.

Кабмин уволил заместителя министра здравоохранения Илыка

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабмин удовлетворил его заявление", – сказала глава Минздрава.

Как сообщалось, 25 июня Роман Илык заявил, что подает в отставку в связи с участием во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Илык занимал должность замминистра здравоохранения с 2016 года, он отвечал за трансформацию рынка лекарственных средств, правительственную программу "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.

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