Кабмин уволил заместителя министра здравоохранения Илыка

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабмин удовлетворил его заявление", – сказала глава Минздрава.

Как сообщалось, 25 июня Роман Илык заявил, что подает в отставку в связи с участием во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Илык занимал должность замминистра здравоохранения с 2016 года, он отвечал за трансформацию рынка лекарственных средств, правительственную программу "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.

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