Кабмин уволил заместителя министра здравоохранения Илыка

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Кабмин удовлетворил его заявление", – сказала глава Минздрава.
Как сообщалось, 25 июня Роман Илык заявил, что подает в отставку в связи с участием во внеочередных выборах в Верховную Раду.
Илык занимал должность замминистра здравоохранения с 2016 года, он отвечал за трансформацию рынка лекарственных средств, правительственную программу "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.