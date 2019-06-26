Власти Львова выставили на продажу помещение ресторана на площади Рынок за 95 миллионов

Об этом сообщила главу управления коммунальной собственности местной администрации Инна Свистун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Этот лот – один из самых дорогих объектов, которые мы выставляли на продажу в городе… Мы прошли всю процедуру и получили соответствующие согласования – поскольку это памятка. Поэтому сейчас объект уже введен в систему, и заявления принимаются. Проведение аукциона запланировано на 26 июля", – собщила чиновница.

По словам главы управления, ранее в этих помещениях находился арт-ресторан "Под Львом". Однако предыдущий арендатор (ООО "Краковский рынок") постоянно задерживал выплаты за аренду, поэтому городское управление коммунальной собственности было вынуждено подать иск о расторжении договора и выселении этого арендатора.

Лот включает подвалы и первые этажи в трех четырехэтажных зданиях, площадью 406,1 кв. м, 419,3 кв. м и 119,7 кв.м на пл.Рынок, 19, 20 и 21 соответственно. Стартовая цена объекта составляет 95,2 млн грн, гарантийный взнос – 10%.

Свистун отметила, на сегодня эта задолженность является на взыскании в исполнительной службы, и предыдущий арендатор исправно ежемесячно платит свой долг городу.

По данным пресс-службы с начала 2019 года поступления от приватизации коммунального имущества во Львове составляют 189,6 млн грн, общая площадь приватизации – 2,9 тыс. кв.м. При этом по итогам 2018 года приватизировано 7,2 тыс. кв.м на сумму 87,8 млн грн.

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