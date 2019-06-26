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26.06.19 20:50

Власти Львова выставили на продажу помещение ресторана на площади Рынок за 95 миллионов

Управление коммунальной собственности Львовского городского совета выставило на аукцион в системе ProZorro помещения подвала и первого этажа исторических зданий на пл. Рынок, 19, 20, 21 общей площадью 945,1 кв. м за 95,2 млн грн.

Власти Львова выставили на продажу помещение ресторана на площади Рынок за 95 миллионов

Об этом сообщила главу управления коммунальной собственности местной администрации Инна Свистун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Этот лот – один из самых дорогих объектов, которые мы выставляли на продажу в городе… Мы прошли всю процедуру и получили соответствующие согласования – поскольку это памятка. Поэтому сейчас объект уже введен в систему, и заявления принимаются. Проведение аукциона запланировано на 26 июля", – собщила чиновница.

По словам главы управления, ранее в этих помещениях находился арт-ресторан "Под Львом". Однако предыдущий арендатор (ООО "Краковский рынок") постоянно задерживал выплаты за аренду, поэтому городское управление коммунальной собственности было вынуждено подать иск о расторжении договора и выселении этого арендатора.

Лот включает подвалы и первые этажи в трех четырехэтажных зданиях, площадью 406,1 кв. м, 419,3 кв. м и 119,7 кв.м на пл.Рынок, 19, 20 и 21 соответственно. Стартовая цена объекта составляет 95,2 млн грн, гарантийный взнос – 10%.

Свистун отметила, на сегодня эта задолженность является на взыскании в исполнительной службы, и предыдущий арендатор исправно ежемесячно платит свой долг городу.

По данным пресс-службы с начала 2019 года поступления от приватизации коммунального имущества во Львове составляют 189,6 млн грн, общая площадь приватизации – 2,9 тыс. кв.м. При этом по итогам 2018 года приватизировано 7,2 тыс. кв.м на сумму 87,8 млн грн.

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