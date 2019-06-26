Норма о создании перехватывающих парковок на въезде в города вступит в силу 1 июля, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, такие парковки пользуются значительной популярностью за рубежом, в частности в Европе, так как позволяют уменьшить количество заторов на дорогах, решить проблему с нехваткой парковок в городах, повысить их экологическое состояние и наладить движение транспорта в центре.

"Вводим еще одну интересную европейскую практику для налаживания транспортного движения в городах – перехватывающие автостоянки, так называемые "Park&Ride". Обычно они размещаются на окраинах или при въезде в центры крупных городов вблизи остановок общественного транспорта, чтобы владелец авто мог оставить свою машину и удобно пересесть на метро, автобус или трамвай. Плата за такую парковку стоит копейки по сравнению с парковками в центре, а во многих случаях вообще бесплатная", – рассказал Парцхаладзе.

"Кроме того, пользователи перехватывающих парковок могут со скидкой приобрести билеты на общественный транспорт "туда-обратно". Это действительно выгодно и для людей, и для города. Поэтому мы также нормировали такую возможность у наших ГСН", – отметил заместитель министра.

В соответствии со строительными нормами градостроительства такие перехватывающие автостоянки должны входить в состав транспортно-пересадочных узлов, должны предусматриваться в генеральных планах и комплексных схем транспорта крупных городов для удобной и быстрой пересадки с одного вида транспорта на другой.

Их количество и вместимость определяется на основе расчетов перспективных пересадочных пассажиропотоков и пасажирооборотов.

В новых изменениях в ГСН "Автостоянки и гаражи" отмечается, что перехватывающие парковки должны располагаться на подъезде к центральной части города вблизи:

железнодорожных станций;

авиационных терминалов;

станций метрополитена;

остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта.

Минимальное расстояние до указанных объектов – 150 м.

При этом до половины всех паркомест на перехватывающих автостоянках должны рассчитываться для хранения авто в течение дня, до 25% – для краткосрочного хранения в течение нескольких часов.

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