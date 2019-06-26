Зеленский назначил Рябошапку главой Нацсовета по антикоррупционной политике

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №453 от 25 июня обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, главой Национального совета по вопросам антикоррупционной политики назначен заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

В состав Нацсовета вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти и общественные деятели. В частности, в Совете будут работать руководители "Трансперенси Интернешнл Украина", Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций Центр противодействия коррупции и Центр политико-правовых реформ.

Как отмечает пресс-служба президента, впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией.

Так, наблюдателями в Совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию (USAID), Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине и тому подобное.

"Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики будет центром разработки решений для борьбы с коррупцией. Мы будем быстро реагировать на недостатки антикоррупционного законодательства или институтов и инициировать соответствующие решения. Совет также должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций в достижении тех результатов борьбы с коррупцией, которых ждет общество. К сожалению, предыдущий состав Совета не собирался почти три года. Наше первое заседание состоится уже в ближайшее время", – сообщил Руслан Рябошапка.

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