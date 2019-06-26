БизнесЦензор

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26.06.19 14:44

Зеленский назначил Рябошапку главой Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Зеленский назначил Рябошапку главой Нацсовета по антикоррупционной политике

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №453 от 25 июня обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, главой Национального совета по вопросам антикоррупционной политики назначен заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

В состав Нацсовета вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти и общественные деятели. В частности, в Совете будут работать руководители "Трансперенси Интернешнл Украина", Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций Центр противодействия коррупции и Центр политико-правовых реформ.

Как отмечает пресс-служба президента, впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией.

Так, наблюдателями в Совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию (USAID), Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине и тому подобное.

"Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики будет центром разработки решений для борьбы с коррупцией. Мы будем быстро реагировать на недостатки антикоррупционного законодательства или институтов и инициировать соответствующие решения. Совет также должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций в достижении тех результатов борьбы с коррупцией, которых ждет общество. К сожалению, предыдущий состав Совета не собирался почти три года. Наше первое заседание состоится уже в ближайшее время", – сообщил Руслан Рябошапка.

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