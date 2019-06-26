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26.06.19 14:35

Минздрав представит гарантированный государством пакет медуслуг до конца года

Министерство здравоохранения осенью 2019 года представит первый пакет медицинских услуг, который будет предоставляться пациенту по программе медицинских гарантий.

Минздрав представит гарантированный государством пакет медуслуг до конца года

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава

"Осенью 2019 года мы представляем первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг. В него войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь", – заявил Ковтонюк.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что с 2020 года медицинские учреждения всех уровней переходят на новую модель финансирования в соответствии с законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". В рамках программы медицинских гарантий (гарантированного пакета услуг) медицинские услуги будут оплачиваться Национальной службой здоровья по прямым договорам с медучреждениями.

Планируется, что по новой модели пациенты смогут свободно выбрать медицинское учреждение и врача, у которого они хотят лечиться, а Национальная служба здоровья (НСЗУ) оплатит эти услуги пациента без посредников.

Основными точками входа пациента в систему будет обращение к семейному врачу, терапевту или педиатру и экстренная медицинская помощь. Эти услуги покрываться Нацслужбой здоровья.

Получить доступ к специализированным и другим медицинским услугам в рамках программы медгарантий, которые гарантированно оплатит НСЗУ, с 2020 года пациенты смогут по электронным направлениям от семейного врача, терапевта или педиатра. Отдельно будут определены случаи, когда можно будет обратиться к узкопрофильным специалистам.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время команды Минздрава и НСЗУ работают над пакетом нормативных актов о принципах финансирования всех направлений. До конца года должны быть приняты документы, касающиеся требований к медучреждениям, особенностей договоров с НСЗУ, методик расчета тарифов на услуги и другое.

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