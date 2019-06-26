Fitch ухудшил прогноз роста мирового ВВП

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Глобальный ВВП увеличится по итогам текущего года на 2,7%, а в 2020 году подъем замедлится до 2,4%.

В последнем прогнозе Global Economic Outlook (GEO), опубликованном 17 июня, данные оценки составляли 2,8% и 2,7% соответственно.

Если США введут 25%-ные пошлины на оставшуюся часть продукции из КНР на сумму $300 млрд, это может замедлить подъем мирового ВВП на 0,4 процентного пункта в 2020 году. В том числе темпы роста экономик США и Китая будут ниже соответственно на 0,4 п.п. и 0,6 п.п.