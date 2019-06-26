"Нафтогаз" назначил главой дочерней компании в Швейцарии Витренко вместо Фаворова

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Остальные два директора швейцарской компании остались прежними. Это Ирина Михайленко, нынешняя глава ООО "Нафтогаз Трейдинг", и Владимир Томаш.

Напомним, с января 2019 г. Андрей Фаворов возглавляет дивизион "Интегрированный газовый бизнес", а с марта 2019 г. исполняет обязанности главы АО "Укргаздобыча". До этого он был соучредителем одного из крупнейших частных трейдеров газом группы компаний "Энергетические ресурсы Украины".

Юрий Витренко до ноября 2018 г. был главным коммерческим директором группы "Нафтогаз" и отвечал в том числе за торговые операции с природным газом. В текущий момент Витренко занимается в "Нафтогазе" судебными спорами с "Газпромом" и координирует решение проблем "Укрнафты".

Naftogaz Trading Europe SA является 100% дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украина", и зарегистрирована в Женеве (Швейцария) с уставным капиталом 10 млн швейцарских франков. Компания была создана на базе Naftogaz Overseas SA в августе 2016 г. Naftogaz Overseas была учреждена в 2012 году с целью торговли нефтью, добываемой "Нафтогазом" в Египте.