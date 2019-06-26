Кабмин ограничил тарифы на отопление и горячую воду (обновлено)

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, ограничение цен на тепло будет называться программой "Честная платежка", которая предусматривает внедрение механизмов установления цен на тепло и горячую воду и призвана побуждать местные власти вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ.

"НАК "Нафтогаз Украины" начал снижать цены. Но есть и платежи за тепло и горячую воду. Опираясь на собственный опыт, я задаю вопрос – почему в одних городах цена тепла 2 тыс. грн за Гкал, а в других – 1,3 тыс. Грн. Почему такая разница? Она необъективна", – сказал Гройсман.

По словам главы Кабмина, расчеты правительства доказывают, что объективная цена одной гигакалории тепла составляет не более 1400 грн.

Как уточнил министр юстиции Павел Петренко, предельная стоимость тепла будет ограничена на уровне 1300-1400 грн за гигакалорию. При этом тарифы на горячую воду будут выше 80 грн за кубометр для жилья без полотенцесушителей и 87 грн за кубометр при их наличии.

"Кабинет министров зафиксировал экономически обоснованную предельную стоимость тепла на уровне 1400 грн", – заявил министр юстиции.

Петренко отметил, что по предварительным оценкам снижение тарифов по всей стране составит около 14%, а в отдельных городах – на 40%.

Глава Минюства добавил, что Кабмин также принял постановление для урегулирования цены на горячую воду – после принятия документа максимальный тариф для населения составляет 83 грн за кубометр горячей воды для домов с полотенцесушителем и 75 грн за 1 кубический метр – без них.

По словам Петренко , Кабинет министров имеет полное право вводить экономически обоснованную цену, поскольку поставщики являются местными монополиями.

"Правительство выполняет свою прямую функцию государственного ценового регулирования и защиты прав потребителей", – отметил глава Минюста.

В ходе заседания правительства Гройсман также поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго на предмет объективности существующей стоимости тепла и воды.

Премьер напомнил, что в результате реформы децентрализации местные бюджеты выросли в 4 раза, поэтому у местных властей есть средства на модернизацию.

"Сегодня есть колоссальные финансовые ресурсы местного самоуправления. Но почему-то пошел тренд на пиар – плиточку положить, фонтан установить. Я это поддерживаю. Но кому нужен фонтан, если воды нет! А ТКЭ тем временем написал 1800 грн за Гкал или 2000 грн, получает сверхприбыли, а люди вынуждены платить! Причем платить не правительству, а местным структурам", – сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что в рамках программы "Честная платежка" будут обнародованы все владельцы ТКЭ.