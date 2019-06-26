Разделенные по времени тарифы на электроэнергию для населения продолжат действовать, – НКРЭКУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ сообщает БизнесЦензор.

НКРЭКУ сообщает, что при наличии отдельного учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты населения проводятся по двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов)

полный тариф в другие часы суток.

По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов);

полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов);

0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов).

Отпуск электрической энергии населению производится по тарифам, установленным постановлением НКРЭКУ от 26.02.2015 № 220.