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26.06.19 11:48

Разделенные по времени тарифы на электроэнергию для населения продолжат действовать, – НКРЭКУ

Нацкомиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщает, что тарифы на электроэнергию для населения, дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года.

Разделенные по времени тарифы на электроэнергию для населения продолжат действовать, – НКРЭКУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ сообщает БизнесЦензор.

НКРЭКУ сообщает, что при наличии отдельного учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты населения проводятся по двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

Отпуск электрической энергии населению производится по тарифам, установленным постановлением НКРЭКУ от 26.02.2015 № 220.

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