Разделенные по времени тарифы на электроэнергию для населения продолжат действие, – НКРЭКУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ сообщает БизнесЦензор.
НКРЭКУ сообщает, что при наличии отдельного учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты населения проводятся по двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
- 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов)
- полный тариф в другие часы суток.
По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
- 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов);
- полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов);
- 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов).
Отпуск электрической энергии населению производится по тарифам, установленным постановлением НКРЭКУ от 26.02.2015 № 220.