Создатели Monobank получили финансовую лицензию в Великобритании

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Теперь мы можем запустить Koto (наш аналог monobank) в Британии. Сейчас мы делаем финальные приготовления и в течение нескольких недель будем запускаться в бета-версии", - сообщил он.

"Продукт, который мы планируем запустить в Британии, похож на Monobank. Продавать его британцам будет кот по имени Koto - двоюродный брат нашего моно-кота", - сообщил Дубилет.

Он добавил, что сейчас команда банка делает последние приготовления перед запуском, готовится к переговорам с венчурными фондами и другими потенциальными инвесторами для проведения раунда инвестиций.

В то же время Дубилет отметил, что Украина и Monobank остаются для компании высшим приоритетом.

Дубилет заявил, что после Британии также планируется запуск проекта и в новых странах.

У приложения мобильного банка Monobank есть банк-партнер Универсал Банк (входит в группу ТАС Сергея Тигипко). Общее количество клиентов Monobank превышает 1 млн.