Дания может заблокировать строительство "Северного потока - 2"

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По его словам, это может стать реальностью. "Это теоретическая возможность, я с вами согласен. Nord Stream 2 AG может выполнить план. Но мы не знаем, когда будет представлено разрешение", - сказал он на пресс-конференции.

"Нам надо подождать, когда датские власти выдадут его. Но чем позднее оно будет предоставлено, тем задержка в сдаче проекта в эксплуатацию может стать реальностью", - добавил Зеле.

1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, имеющая ретроспективное действие только для проекта "Северный поток 2".

Новый закон дал МИД Дании право налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах Дании по политическим соображениям. Решение от министерства иностранных дел ожидается уже в течение 16 месяцев. Nord Stream 2 до сих пор не получила никакого ответа.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG подала в Датское энергетическое агентство в общей сложности уже три заявки по маршруту газопровода. К настоящему времени Nord Stream 2 получила национальные разрешения во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию.

В консорциум по строительству "Северного потока 2" входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром".