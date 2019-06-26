"Укрзализныця" заложила в стратегию развития повышение цен на билеты (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Одной из целей Программы реформ является корректировка тарифной политики таким образом, чтобы цены на пассажирские перевозки основывались на уровнях спроса и предложения на рынке", - отмечает "Укрзализныця" в тексте проспекта эмиссии, настаивая на том, что компания сможет воспользоваться возможностями, которые предоставит это изменение, поскольку она уже успешно внедрила такую ценовую политику для своих вагонов "Интерсити+" бизнес-класса.

Компания также планирует открыть доступ к рынку ж/д перевозок для частных компаний - соответствующий проект закона уже представлен в парламент.

В то же время, в "Укрзализныце" отметили, что реализация мер, направленных на усиление конкуренции на рынке грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в Украине, может иметь непредвиденные последствия, которые могут оказать существенное влияние на деятельность компании и относит дерегуляцию рынка к факторам риска.

В проекте проспекта эмиссии ценных бумаг также указано, что по состоянию на 31 декабря 2018 года текущая стоимость обязательств "Укрзализныци" по финансовой аренде составила 1,445 млрд грн, полученных для финансирования приобретения электропоездов и локомотивов по договорам финансовой аренды с ПАО "Укртранслизинг", ООО "ТРС Лизинг", ООО "Дельта Лизинг", Volkswagen Leasing и Укрэксимбанком.

Большинство договоров финансового лизинга "Укрзализныци" рассчитаны на семь лет, однако некоторые из них являются более длительными.

По состоянию на 31 декабря 2018 года процентные ставки, предусмотренные в этих соглашениях, находились в диапазоне от 12% до 21% годовых.

Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2018 года договорные обязательства "Укрзализныци" по приобретению основных средств составили 4,72 млрд грн (по сравнению с 3,7 млрд грн и 4,11 млрд грн по состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов соответственно).

Компания также определила приоритеты для будущих решений о капитальных расходах, которые направлены на содействие дальнейшей модернизации и развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В долгосрочной перспективе "Укрзализныця" также планирует внедрение механизма финансовой поддержки для устранения перекрестного субсидирования потерь при перевозке пассажиров из прибыли от грузовых перевозок. А также рассчитывает на увеличение числа частных компаний, владеющих пассажирскими вагонами.

В компании также ожидают, что в районах с низкой плотностью населения будут построены местные железные дороги на основе промышленного железнодорожного транспорта и узкоколейных железнодорожных путей.

Второй этап также предусматривает создание коммерческих компаний в секторах пригородных и региональных пассажирских перевозок, которые будут принадлежать местным органам власти, "Укрзализныце" и другим юридическим лицам.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Стратегия "Укрзализныци": старые проблемы в новом изложении

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует выпустить еврооблигации, средства от размещения которых будут направлены на погашение второй части бридж-кредита Ощадбанка и беспроцентного займа от ГП "Фининпро", амортизацию евробондов 2016 года, а также на частичное погашение долгов в валюте.