Потери от теневого рынка нефтепродуктов в Украине оценили в 10 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По оценке ассоциации, в настоящее время в Украине нелегально работает минимум 1,5 тыс. заправок, через которые ежемесячно реализуется до 40 тыс. тонн топлива. Теневой рынок в сегменте дизтоплива составляет около 20%, сжиженного газа – 50%.

Как сообщалось, Верховная Рада перенесла срок введения лицензирования хранения нефтепродуктов с 1 июля 2019 года на 1 января 2020-го, приняв законопроект №10359 за основу и в целом, однако президент не подписал закон.

Закон о лицензировании производства, хранения и торговли топливом предусматривает модернизацию системы электронного администрирования реализации топлива (СЭАРП) на каждом акцизном складе, запуск новой системы контроля над фактическим оборотом и остатками топлива, усиление ответственности за нелегальные операции с топливом.

Представители агропромышленного бизнеса, в частности, Всеукраинская аграрная рада, выступали против введения лицензирования хранения нефтепродуктов для аграриев, ссылаясь на проблемы с ее оформлением.

Кабинет министров в ходе заседания 19 июня утвердил с трехдневной доработкой Порядок ведения Единого государственного реестра субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на право производства и хранения топлива.