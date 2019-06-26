Цены на нефть превысили $66 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,96 (на 1,48%) - до $66,01 за баррель. Во вторник их цена выросла на $0,19 (на 0,29%), составив на закрытие $65,05 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $1,12 (на 1,94%) - до $58,95 за баррель. Между тем по итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,07 (на 0,12%) и завершила день на отметке $57,83.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 7,55 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 160 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 2,8 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду увеличилась на 1,7% - до 447,5 юаня за баррель.