Нефьодов победил в конкурсе на должность главы новой Таможенной службы

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщает БизнесЦензор.

"По результатам оценки кандидатов Комиссия рекомендовала Кабинету министров Украины назначить Максима Нефьодова Председателем Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.

Что в результате конкурса Нефьодов набрал 16,97 балла, Евгений Гармаш не набрал достаточного количества баллов для рейтинговой оценки; Андрей Саварець- 12,33 балла.

Нефьодов считает реалистичным полноценный запуск службы через 2,5 месяца.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Старт, то есть переведение минимум 30% персонала - где-то через 2,5 месяца реалистично", - сказал Нефьодов.

Кандидатур на должности заместителей пока нет, добавил он.

По словам Нефьодова, до начала работы службы следует зарегистрировать юридическое лицо нового ведомства, а также необходимо принятие Кабмином ряда решений относительно новой структуры.

"До этого (старта) - регистрация юр лица... утверждение сметы, предельной численности, новая структура и штатное расписание. Затем - постановление об образовании территориальных органов ГТС, положение о региональных таможнях, регистрация соответствующих юрлиц. И наконец - отдельное распоряжение о начале работы", - сказал он.

Как сообщалось, 18 апреля Окружной административный суд Киева приостановил конкурс на пост главы Государственной таможенной службы по иску народного депутата Андрея Антонищака из фракции "Блок Петра Порошенко".

Кроме этого суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить конкурс на должность главы таможенной службы.

Посла этого Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы приостановила проведение конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы на текущем этапе. Таким образом, результаты предыдущих этапов отбора, в том числе, определение финалистов, остаются в силе.

24 июня коллегия судей Шестого апелляционного административного суда рассмотрела жалобу Кабмина и постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.