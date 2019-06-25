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25.06.19 19:54

С помощью электронного билета оплачено 28 миллионов поездок в транспорте Киева, – КГГА

За шесть месяцев 2019 года 27,8 млн поездок в общественном транспорте были оплачены с помощью электронного билета.

С помощью электронного билета оплачено 28 миллионов поездок в транспорте Киева, – КГГА

Об этом заявил заместитель председателя Киейской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Чаще всего киевляне используют е-билет в наземном транспорте. За время функционирования автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) 20,5 млн поездок в автобусах, троллейбусах и фуникулере были оплачены безналично.

В КГГА напомнили, что в столице продолжается опытная эксплуатация единого электронного билета.

Оплатить проезд в любом коммунальном общественном транспорте можно с помощью единого билета, транспортной карты Kyiv Smart Card, карточки киевлянина, бумажного билета с QR кодом или QR кодом, сгенерированным в кабинете киевлянина. Для того, чтобы осуществить оплату в салоне наземного транспорта нужно поднести карточку или билет к валидатору, а в метрополитене – к считывающему устройству на турникете.

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