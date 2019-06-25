БизнесЦензор

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25.06.19 19:32

Минфин вновь разместил шестилетние ОВГЗ на 4,4 миллиарда

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 июня в государственный бюджет привлечено 7,54 млрд грн (по официальному курсу НБУ), что на 0,4 млрд грн меньше, чем неделей ранее.

Минфин вновь разместил шестилетние ОВГЗ на 4,4 миллиарда

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Минфин привлек 7,5 млрд грн, включая 4,4 млрд грн по долгосрочным ОВГЗ со сроком обращения 6 лет. Ставка составила 15,85% годовых", – отмечает пресс-служба Минфина.

Кроме шестилетних бумаг, Минфин также продал гривневые облигации со сроком обращения 112 дней по ставке 17,5%, ограничив размещение суммой 399,04 млн грн, и сроком обращения 161 день под 18%, разместив ценные бумаги на 463,22 млн грн при спросе 1,46 млрд грн.

Кроме того, 805,49 млн грн поступило от размещения годичных ОВГЗ под 18,33%, еще 1,06 млрд принесли трехлетние бумаги под 16,93%.

От продажи валютных ОВГЗ Минфин привлек $12,05 млн под 7% при размещении годичных облигаций и $3,83 млн под 7,5% по двухлетним облигациям.

При этом Минфину удалось понизить средневзвешенные ставки размещения: по четырехмесячным бумагам – с 17,85% до 17,5%, по шестимесячным – с 18,34% до 18%, по годичным – с 18,45% до 18,33% и по трехлетним – с 17% до 16,93%, отмечает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Министерство финансов 18 июня привлекло в госбюджет в гривневом эквиваленте 7,9 млрд грн от размещения облигаций внутреннего займа.

Напомним, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 июня больше половины привлеченных средств – 3,42 млрд грн – Минфин получил от продажи долгосрочных ОВГЗ со сроком обращения 6 лет, которые были размещены впервые.

Напомним, в конце мая Украина присоединилась к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream, что должно создать больше возможностей для привлечения иностранных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте.

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