Новый "Оператор рынка" обнародовал предельные цены на электроэнергию с 1 июля

В период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) предельная цена составит 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23:00) – 2048,23 грн за МВт (без НДС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, по расчетам агентства, средняя цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС).

Как сообщалось, накануне Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в правила купли-продажи электроэнергии на запускаемых с 1 июля сегментах нового оптового рынка, изменив формулу расчета предельных цен на этих сегментах, так называемых "prices cap".

Правила предполагают девятимесячный переходной период (тогда как ранее предполагался период в шесть месяцев) с момента введения РСВ и ВСР, в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже электроэнергии указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.

Представители тепловой генерации выступили против девятичасового вместо традиционного семичасового ночного периода (минимальной нагрузки), мотивируя это тем, что такая периодизация снизит их тарифную выручку.

Напомним, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка электроэнергии во исполнение закона "О рынке электроэнергии", принятого в апреле 2017 года.

Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается электроэнергии на ближайшие часы). Будет существовать также рынок вспомогательных услуг.

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