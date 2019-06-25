Движение скоростных трамваев на Борщаговку возобновится не ранее 30 сентября, – КГГА

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА), передает БизнесЦензор.

В КГГА уверяют, что капитальный ремонт путепровода является чрезвычайно важным для безопасности киевлян, ведь сооружение не ремонтировалась с 1965 года и было признана аварийно-опасным.

Для выполнения капремонта по путепроводу ограничено движение автотранспорта, а также приостановлена ​​работа линии скоростного трамвая.

"Ремонтные работы на трамвайном полотне – это первоочередная задача дорожников, чтобы как можно быстрее восстановить движение трамваев", – отмечают в КК "Киевавтодор".

По информации коммунальной корпорации, дорожники проведут ремонт опор, несущих конструкций, мостового полотна автопроездов, трамвайной части и тротуаров. Кроме обновления пролетного строения, там проложат новую гидроизоляцию и заменят колеи.

Отметим, что капитальный ремонт предусматривает ограничения, а не закрытие движения. Для автотранспорта оставили по 1 полосе.

Как сообщалось, с 22 июня начался капитальный ремонт путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский-Святошин (около платформы "Борщаговка"), из-за чего ограничено движение транспорта, в том числе прекращено движение трамваев №1 и №3.

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