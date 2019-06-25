"Укртранснафта" не обнаружила новых случаев поставок грязной российской нефти

Об этом сообщает пресс-служба оператора трубопровода АО "Укртранснафта", передает БизнесЦензор.

"В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о приостановке приема нефти чешской стороной за повышенного содержания хлорорганических соединений в сырье, которое транспортируется по южной ветке "Дружбы", сообщаем, что АО "Укртранснафта" не зафиксировало повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений к украинскому участку нефтепровода "Дружба" и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме", – сказано в сообщении.

В компании подчеркивают, что "Укртранснафта" ежедневно проводит анализ проб нефти, поступающей на территорию Украины для нужд европейских потребителей.

Результаты этих исследований показывают, что содержание хлорограничних соединений в составе нефти не превышает допустимую норму (до 5 ppm при норме 10 ppm). Качество сырья также контролирует международная сюрвейерская компания "SGS".

"Кроме этого, ошибочность опасений чешских коллег подтвердила словацкая сторона, которая провела повторный анализ проб нефти и сообщила, что содержание хлорорганики в сырье не превышает допустимую норму (4,6 ppm при допустимой норме 10 ppm)", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее чешский переработчик нефти Unipetrol, принадлежащий польской PKN Orlen, заявил об остановке приема нефти по трубопроводу "Дружба" из-за загрязнения хлорорганикой.

В конце апреля Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

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