Clearstream может расширить доступ инвесторов к облигациям украинских городов, – ЕБРР

Об этом заявил директор по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Андре Куусвек, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представитель ЕБРР отметил, что открытие "линка" положительно повлияет на снижение стоимости займов и увеличит ликвидность вторичного рынка ОВГЗ в Украине.

"Сейчас через Clearstream доступны только государственные облигации, но Украина может последовать примеру Грузии, где уже осуществили выпуск корпоративных облигаций. Мы заинтересованы в таких выпусках", – сказал Куусвек.

Банкир отметил, что ЕБРР напрямую не финансирует правительства, инвестируя в реальную экономику и банки, в том числе в государственные, поэтому не будет покупать ОВГЗ.

В то же время топ-менеджер ЕБРР назвал интересным выпуск муниципальных облигаций, которые в Украине также обслуживает депозитарий Нацбанка.

"ЕБРР участвовал в выпуске муниципальных облигаций в Загребе и Бухаресте. Оба – в местных валютах. Мы надеемся, что в Украине также будет возможность подобных выпусков", – сказал Куусвек.

Представитель ЕБРР также отказался спрогнозировать, когда банк может выпустить собственные облигации в гривне.

Как ранее сообщалось, по данным НБУ, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) с начала года вырос в 8 раз и по состоянию на 21 июня составлял 51,2 млрд грн.

Отметим, открытие "линка" с Национальным депозитарием Украины, который в качестве центрального депозитария обслуживает корпоративные ценные бумаги, в ближайшее время не планируется. НДУ пока нацелен на открытие до конца текущего года иностранных номинальных держателей, благодаря принятому в прошлом году закону.

Напомним, в конце мая Украина присоединилась к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream, что должно создать больше возможностей для привлечения иностранных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте.

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