Нацбанк продолжит отстаивать законность национализации "Приватбанка", – Смолий

Об этом сообщил журналистам председатель НБУ Яков Смолий, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Смолий напомнил об апрельском решении суда признать постановление НБУ о выводе "Приватбанка" с рынка с участием государства незаконным.

"Мы подали апелляцию и будем оспаривать. Уверен в том, что все решения, которые принимались в 2016 году, были законными. Все действия Национального банка, Министерства финансов и Фонда гарантирования вкладов выполнялись так, как это прописано в законе. Мы в этом уверены и будем постоянно стоять на защите интересов государства", - подчеркнул Смолий.

По его словам, в настоящее время "Приватбанк" работает стабильно, ведет прибыльную деятельность, и по результатам 2018 года впервые перечислил дивиденды в государственный бюджет.

Кабинет министров принял решение национализировать "Приватбанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны. В апреле текущего года суды приняли ряд решений, включая решение об отмене национализации банка. Впоследствии "Приватбанк", Кабинет министров и Национальный банк обжаловали эти решения в апелляционном порядке.

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