Харьковская ОГА заплатит 650 миллионов за строительство центра онкологии по секретным ценам

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года должны построить первую очередь "Областного центра онкологии" по улице Лесопарковский, 4 в Харькове. В частности, возведут лечебно-диагностический корпус блока №1, станцию ​​лечебных газов, инженерные сети, трансформаторные подстанции, дизельную электростанцию, газовую котельную, благоустроят и озеленят территорию.

Как отмечает издание, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Работы на 34% от цены сделки выполнит субподрядчик ЗАО "Южспецатомэнергомонтаж".

Гарантийный срок составляет 10 лет. На заработную плату пойдет 38,13 млн грн или 6% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 2% – 14,53 млн грн.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 655,73 млн грн.

"Трест Жилстрой-1" принадлежит Александру Харченко, бывшему депутату Харьковского облсовета от Партии регионов, а ныне – члену исполкома Харьковского горсовета. Он также владеет вышеупомянутым харьковским субподрядчиком "Южспецатомэнергомонтаж".

Единственным конкурентом было харьковское ООО "Стальконструкция Лтд", которое, как и ООО "Стальконструкция 1", принадлежит ООО "ХСУ №127" Леонида Костюкова, Сергея Волохова и Леонида Музыки.

Ранее долями Волохова и Музыки в фирме "ХСУ №127" владели директор "Стальконструкции Лтд" Николай Меленцов и почетный гражданин Харьковщины Сергей Евель. Последний является почетным членом ОО "Харьковский клуб "Генерал" с упомянутым Александром Харченко. Еще раньше долю Евеля в фирме контролировал Андрей Константинов.

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