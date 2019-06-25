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25.06.19 20:24

Власти Киева увеличили стоимость ремонта станции метро "Святошин" на 80 миллионов

Власти Киева утвердили скорректированный проект "Капитальный ремонт станции "Святошин" Святошинско-Броварской линии метрополитена" общей сметной стоимостью 239,35 млн грн, увеличив ее на 79,83 млн грн.

Власти Киева увеличили стоимость ремонта станции метро "Святошин" на 80 миллионов

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Киевской городской госадминистрации №1090 от 14 июня обнародовано на сайте КГГА.

В том числе сметная стоимость капремонта станции на 1 янврая 2019 года составляет 159,52 млн грн, как и было предусмотрено проектом изначально.

Согласно документу, на 1 января были выполнены работы по проекту на 110,07 млн грн.

Как сообщалось, КП "Киевский метрополитен" в январе 2018 года по результатам тендера заказало ПАО "Киевметрострой" капитальный ремонт станции "Святошин" за 153,69 млн грн, который должен был закончиться осенью. Позднее сроки выполнения работ были перенесены.

С 23 марта КП "Киевский метрополитен" закрыл на ремонт выход из станции метро "Святошин" к пригородным поездам, временно работает только восточный вестибюль станции метро "Святошин" в сторону ГП "Антонов". Сроки выполнения работ в компании не уточнили.

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