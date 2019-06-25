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25.06.19 17:33

ЕБРР может выделить "Нафтогазу" 60 миллионов евро кредита на закупку газа

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить НАК "Нафтогаз Украины" 60 млн евро для финансирования закупки природного газа по импорту.

ЕБРР может выделить "Нафтогазу" 60 миллионов евро кредита на закупку газа

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

Совет директоров банка планирует рассмотреть этот проект 24 июля.

В проекте отмечается, что такая поддержка ЕБРР в форме аккредитива покроет до 20-30% платежного риска НАК, связанного с финансированием покупки газа у авторитетных международных трейдеров, не прибегая к суверенным гарантиям.

Как сообщалось, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах компании необходимо найти $1 млрд.

Напомним, ЕБРР в октябре 2015 года открыл НАК кредитную линию в размере $300 млн для закупки газа на западной границе Украины. В течение этого срока "Нафтогаз" мог погашать и снова выбирать средства в пределах указанной суммы, чтобы профинансировать закупки газа из ЕС.

В январе 2018 года "Нафтогаз" погасил кредитную линию, полностью выполнив свои обязательства, после чего кредитная линия продлена не была.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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