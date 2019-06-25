Российская "Транснефть" согласилась выплатить компенсацию Казахстану за загрязнение нефти

Об этом сообщила пресс-служба казахстанской трубопроводной компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы достигли договоренностей с российскими партнерами по возмещению затрат за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга", – заявил гендиректор "Казтрансойла" Димаша Досанова.

По информации казахской компании, со стороны Транснефти "предложен механизм компенсации, который существенно упростит расчеты и выплаты за некондиционную нефть".

Подробности договоренностей "Казтрансойл" не раскрывает, отмечая, что "детали механизма и сумма выплат будут представлены ПАО "Транснефть" заинтересованным сторонам в установленном порядке".

Напомним, содержание хлорорганики в нефти, экспортируемой из Усть-Луги, куда поступает в том числе транзитное сырье из Казахстана, значительно превышало норматив, и покупатели отказывались принимать эти грузы или требовали дополнительных скидок на партии.

Трейдеры оценивали объем загрязненной казахстанской нефти в 700 тыс. тонн.

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Как сообщалось, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что российская нефтетранспортная госкомпания "Траснефть" компенсирует ущерб от загрязнённой нефти из РФ всем, кто докажет реальные убытки.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак оценивал общий ущерб от загрязнения нефти в экспортном магистральном нефтепроводе "Дружба" в менее $100 млн.

Ранее белорусское ОАО "Нафтан" (Новополоцкий НПЗ) начало претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти, не выполнивших своих обязательств за апрель.

АО "Укртранснафта" также намерено получить от российской компании "Транснефть"компенсацию расходов за проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Напомним, прокачка российской нефти Urals по северной и южной веткам трубопровода "Дружба" в объеме около 1 млн баррелей в сутки была остановлена в конце апреля из-за существенного превышения показателей органического хлора.

Покупатели трубопроводной нефти в Словакии, Венгрии, Чехии, Германии и Польше несколько недель не получали российскую нефть по "Дружбе", в том числе через Украину.

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