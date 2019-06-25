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25.06.19 16:58

Украина уже собрала 1,6 миллиона тонн ранних зерновых с 5% площадей

По состоянию на 25 июня аграрии в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях начали уборку ранних зерновых культур. Так, уже собрано 1,6 млн тонн (5%) зерна нового урожая с площади 522 тыс. га.

Украина уже собрала 1,6 миллиона тонн ранних зерновых с 5% площадей

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

 В частности, намолочено:

Кроме того, собрано 93 тыс. тонн озимого рапса с площади 52 тыс. га или 4% к прогнозу, при урожайности 18,0 ц га (в 2018 году - 17,4 ц/га).

Минагрополитики прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году до 70,8 млн тонн при валовой уборке зерна в 2018/19 маркетинговом году на уровне 70,1 млн тонн.

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