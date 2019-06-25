"Газпром" решил ликвидировать старейший в России газопровод

Дочерняя компания российского монополиста – ООО "Газпром трансгаз Москва" – сообщило о выборе разработчиков проектной документации для ликвидации магистрального газопровода Саратов - Москва (319 километровый отрезок с 407 по 747,6 км), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Также столичный "трансгаз" выбирает подрядчика для ликвидации 165-километрового отрезка магистрального газопровода Ставрополь-Москва на второй нитке. Работы планируется завершить до декабря 2020 года.

Обе магистрали являются недействующими. От стройки газопровода Саратов - Москва было принято вести отсчет истории советской газовой отрасли.

Елшанское и Курдюмское месторождения в Саратовской области были открыты в годы Великой Отечественной войны, а в 1945-1946 году был построен 843-километровый газопровод Саратов - Москва диаметром 325 мм. Одна из статей, посвященных 60-летнему юбилею этого газопровода, размещенная на сайте "Газпрома", озаглавлена так: "Здесь родился "Газпром".

Напомним, первый магистральный газопровод в Украине Дашава - Киев - Москва был введен в октябре 1948 года, а в 1951 году продлен до Москвы для обеспечения столицы СССР газом, добытым в Украине.

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