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25.06.19 16:28

Тендер на строительство пункта пропуска "Чонгар" объявят в августе, – Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры планирует в августе 2019 года объявить тендерные процедуры по определению подрядчика для строительства КПВВ "Чонгар".

чонгар

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Кроме подготовки необходимых документов, связанных со строительством и пользованием земельными участками, мы также рассматриваем возможность привлечения инвесторов для строительства сервисных зон вокруг КПВВ для ускорения устройства необходимой инфраструктуры временных пунктов пропуска", – отметил Лавренюк.

Чиновник отметил, что если работы будут идти по запланированному графику, до конца 2019 строительство временного пункта пропуска КПВВ "Чонгар" должно быть завершено.

Как сообщалось, в прошлом году Лавренюк анонсировал планы построить два контрольно-пропускных пункта "Каланчак" и "Чонгар" на временной административной границе с аннексированным Крымом до конца 2018 года.

Строительство КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" входило в План мероприятий по реализации государственной политики по аннексированного Крыму, утвержденный правительством 28 марта 2018 года.

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