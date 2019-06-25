Санкции сорвали запуск производства новейших российских спутников

Об этом свидетельствует заключение Счетной палаты РФ на принятый в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В документе указано, что собирать эти спутники и выпускать наземные комплексы управления невозможно "из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности ее оперативного замещения".

В связи с этим в 2019 году будут на 12,9 млрд рублей сокращены бюджетные расходы в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Поддержание, развитие и использование системы "Глонасс" на 2012–2020 годы".

6,9 млрд рублей из урезанных средств перейдут "Роскосмосу", еще 6 млрд рублей – Министерству обороны на госпрограмму "Космическая деятельность России".

Одновременно расходы на другие мероприятия ФЦП по развитию "Глонасс" будут увеличены на 7,05 млрд рублей. Часть этих денег пойдет на создание "страхового запаса электронной компонентной базы иностранного производства, в том числе для изготовления 11 космических аппаратов "Глонасс-К2".

Читайте также: Россия потеряла очередной космический спутник после запуска с Байконура

Спутники "Глонасс-К2" – доработанный вариант аппаратов третьего поколения серии "Глонасс-К" (первое поколение – "Глонасс", второе поколение – "Глонасс-М"). Стратегия развития этой спутниковой сети предусматривает, что последний спутник "Глонасс-М" запустят в 2020 году, последний спутник "Глонасс-К" – в 2023 году.

В орбитальной группировке сейчас два спутника "Глонасс-К", запуск третьего откладывают из-за нехватки комплектующих.

Комплектующие для "Глонасс" попали под санкции Евросоюза и США как детали для систем двойного назначения, так как "Глонасс" может использоваться в военных целях. В спутниках "Глонасс-М" было 75-80% западных комплектующих.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram