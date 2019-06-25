Полтава может остаться без воды из-за отключения электричества водоканалу за долги

Как сообщает пресс-служба "Полтававодоканала", отключение электроснабжения объектов коммунального предприятия связано с задолженностью прошлых лет за потребленную электроэнергию, передает БизнесЦензор.

"Без водоснабжения остались такие микрорайоны города Сады – 1,2,3, Центр, Подол. Под угрозой – остановка водоснабжения всего города и остановка канализационно-насосных станций. Это может привести к экологической катастрофе, последствия которой трудно предусмотреть", – сказано в сообщении.

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В свою очередь пресс-служба АО "Полтаваоблэнерго" сообщает, что долг "Полтававодоканала" за потребленную электроэнергию превышает 320 млн грн.

Как отмечается в сообщении, по решению сессии Полтавского областного совета водоканала в январе 2019 года было выделено 20 млн грн для погашения части задолженности, но "Полтававодоканал" на 14 июня уплатило всего 7,82 млн грн.

"Полтаваоблэнерго" неоднократно предупреждало должника о прекращении электроснабжения. Результата это так и не возымело. Очередное предупреждение об отключении электроэнергии КП ПОР "Полтававодоканал" получило 14 июня. Несмотря на это, с 14 июня КП ПОР "Полтававодоканал" не осуществило ни одного мероприятия по предупреждению прекращении электроснабжения", – констатируют в компании.

В облэнерго настаивают, что руководству водоканала предлагалось отключить от электроэнергии объекты, не связанные с поставкой воды и водоотведением.

"Но от этого предложения руководство водоканала отказалось, настаивая на прекращении электроснабжения именно объектов, связанных с поставкой воды и водоотведением. Таким образом КП ПОР "Полтававодоканал" для решения собственных проблем сделало жителей города заложниками ситуации", – заявляют в "Полтавоблэнерго".

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