Верховный Суд утвердил ликвидацию задолжавшей "Укрэксимбанку" 2 миллиарда компании Клюевых

Соответствующее решение Верховный Суд принял 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно балансу должника от 30 сентября 2017 года, размер оборотных и необоротных активов должника – 537,4 млн грн, тогда как объем долгосрочных обязательств и обеспечений – 2,02 млрд грн.

По данным госреестра, владельцами существенного участия в ЗАО "Укрподшипник" являются братья Клюевы.

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Как сообщалось, 30 мая 2018 года суд утвердил реестр требований кредиторов "Укрподшипника", отдельно внеся в него требования "Укрэксимбанка" на 1,73 млрд грн и "Проминвестбанка" на 107,5 млн в качестве обеспеченных залогом (ипотекой) имущества должника.

"Укрэксимбанк" подал апелляционную жалобу на определение суда первой инстанции, в которой просит признать в полном объеме заявленные требования к ЧАО "Укрподшипник" на 2,04 млрд грн.

В феврале Хозсуд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве ЗАО "Укрподшипник" братьев Андрея и Сергея Клюевых и ввел процедуру распоряжения имуществом должника сроком на 115 календарных дней.

13 марта 2018 года Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ЗАО "Укрподшипник" на решение судов нижестоящих инстанций, которыми предприятию было отказано в удовлетворении заявления об отсрочке до 1 сентября 2018 года выполнения решения Хозяйственного суда Донецкой области от 26 ноября 2015 года о взыскании с него в пользу "Укрэксимбанка" 41 млн евро задолженности.

При этом ранее суды уже предоставляли отсрочку для ЗАО "Укрподшипник" на выплату долга для "Укрэксимбанка" до 1 сентября 2017 года.

Напомним, еще одно предприятие, которое связывали с братьями Клюевыми, – ЗАО "Завод полупроводников" – было признано банкротом в ноябре 2016 года. Согласно судебным материалам, активы компании оценивались на уровне 6,04 млрд грн, пассивы – 16,2 млрд грн. В том числе долг перед "Укрэксимбанком" составил 14,5 млрд грн.

По информации DW, за последние годы в Австрии обанкротились фирмы, связанные с братьями Клюевыми, – Activ Solar и SLAV Handel. В результате крупнейшие кредиторы этих компаний – государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" – не смогли вовремя вернуть кредиты почти на 30 млрд грн В итоге для поддержания этих банков правительство Украины вынуждено было докапитализировать их из госбюджета на сумму около 20 млрд грн.

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