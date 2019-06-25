BlaBlaBus хочет выйти на украинский рынок

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на journal.octobus.io, передает БизнесЦензор.

"Мы удвоим усилия для выхода на рынок автобусных перевозок в Украине. Наш первый автобусный рейс BlaBlaBus уже запущен в Германии. Германия должна извлечь выгоду из выхода BlaBlaBus на рынок, ведь ценовой конкуренции станет больше, а также появится выбор для путешественников. Мы планируем соединить нашими рейсами 60 городов по всей Германии и Бенилюксу в течение первого года работы. Затем мы расширим охват BlaBlaBus на всю Европу", - сказал Брюссон.

Основатель BlaBlaCar и BlaBlaBus связывает дальнейшее развитие бизнеса исключительно с автомобильным транспортом.

"Мы хотим стать отправной точкой для совместных путешествий автомобильным транспортом. Наши приоритеты показывают, что миссия BlaBlaCar переросла карпулинг на дальние расстояния: мы хотим стать отправной точкой для совместных автомобильных путешествий. В контексте неотложной борьбы с глобальным потеплением, наш "враг" - пустая машина на трассе, и сейчас у нашей команды полно мотивации справиться с этой проблемой. В Европе подавляющее большинство (75-80%) междугородних поездок совершается на машинах, в среднем на борту автомобиля находится всего 1,9 человека. Раньше мы боролись с бессмысленной тратой ресурсов, заполняя пустые автомобили. Теперь, кроме этого, мы предлагаем автобусы в качестве альтернативы. Автобусам предстоит сыграть существенную роль в сокращении количества автомобилей на дорогах, уменьшении выбросов CO2 и снижении стоимости поездок", - рассказал Брюссон.

Брюссон обещает сконцентрировать усилия на создании объединенной сети автобусных маршрутов и карпулинга в глобальном масштабе.

"Мы сосредоточим наши усилия на создании этой объединенной сети автобусных маршрутов и карпулинга в глобальном масштабе. Мы предложим пассажирам единую платформу, где они смогут найти оба транспортных решения. Синергия этих двух видов перевозок позволит нам предлагать более низкие цены при одновременном улучшении сервиса. Мы можем сосредоточиться на автобусных маршрутах по самым популярным направлениям и предлагать карпулинг на низкозагруженных маршрутах, что позволит нам поддерживать цены на низком уровне в долгосрочной перспективе, а также снизить вредные выбросы в атмосферу", - рассказал он.

Эксперименты компании на рынке автобусных перевозок во Франции, которые проводились в 2018 году, показали, что объединение двух видов транспорта приводит к увеличению пассажиропотока и притоку новых клиентов (в 1,5 раза), без значительного уменьшения доли карпулинга.

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