Объемы строительных работ с начала года выросли на 26%, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По данным Госстата, по итогам января-мая 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс строительной продукции составил 126,3%. Индекс строительства инженерных сооружений составил 140,6%, жилых зданий – 97,3%, нежилых – 136,2%. При этом новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 78,8% от общего объема выполненных работ. Капитальный и текущий ремонты – 12,8% и 8,4% соответственно.

В Днепропетровской области за пять месяцев этого года было выполнено строительных работ на 6,5 млрд грн, Харьковской – на 5 млрд грн, Одесской – почти на 4,3 млрд грн, в Киеве – на 12,2 млрд грн.

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