"Укрнафта" оспорила установленный Кабмином размер выплаты дивидендов в госбюджет

Об этом говорится в определениях Окружного админсуда Киева от 18 и 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

В частности, компания не согласна с решением правительства установить для нее базовый норматив по дивидендам за 2018 год на уровне 90% от чистой прибыли.

В качестве обеспечительной меры по иску "Укрнафта" просит на время его рассмотрения остановить действие нормы, обязывающей ее направлять 90% чистой прибыли на выплату дивидендов.

18 и 19 июня судьи Владимир Донец и Оксана Головань вернули заявления об обеспечительных мерах из-за неуплаты судебного сбора. Непосредственно сам иск рассматривает судья Андрей Федорчук.

Как сообщалось, по итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн.

Правительственное постановление №364 от 24 апреля 2019 года обязывает "Нафтогаз" проголосовать за направление на выплату дивидендов 90% чистой прибыли, то есть 5,79 млрд грн, из которых в государственный бюджет должно быть перечислено 2,9 млрд грн.

25 апреля состоялось общее собрание акционеров "Укрнафты", на котором решение о распределении дивидендов принято не было. Глава наблюдательного совета "Укрнафты", исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил это тем, что на момент собрания акционеров постановление о базовом нормативе отчисления прибыли не было обнародовано (документ опубликован спустя два дня — 27 апреля).

Витренко заявил, что вопрос распределения дивидендов будет вынесен на внеочередное собрание акционеров после публикации правительственного постановления. До текущего момента внеочередное собрание акционеров "Укрнафты" не созвано.

Напомним, общая сумма налогового долга ПАО "Укрнафта", по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", превышает 30 млрд грн. Для его погашения "Нафтогаз" предложил рассчитаться с "Укрнафтой" за спорные 2 млрд куб. м, добытых в 2006 году, а также купить 2 млрд куб. м газа будущей добычи. Для этого "Нафтогаз" ожидает получить от правительства компенсацию в размере 34 млрд грн за поставку газа населению по регулируемым ценам.

Сейчас "Укртрансгаз" и "Укрнафта" ведут переговоры о мировом соглашении по спорным 2 млрд куб. м газа. Планируется, что после подписания мирового соглашения, "Укртрансгаз" физически передаст 2 млрд куб. м газа "Укрнафте", а "Нафтогаз" выкупит их у "Укрнафты" по рыночной цене.

"Укрнафта" оценивает свой долг без учета пени, штрафов и прочих санкций в 10,4 млрд грн. За 5 месяцев 2019 года компания заявила о погашении 0,5% этой суммы или 52 млн грн.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания полностью контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

Кроме того, в феврале 2017 года начали процедуру банкротства сразу более 130 обществ с ограниченной ответственностью преимущественно с харьковской регистрацией, которые в разный период времени в течение 2014-2015 годов владели сетью автозаправочных станций (АЗС) группы "Приват" (бренды ANP, Sentosa, "Авиас", "Мавекс" и другие). Большинство этих компаний также были участниками схемы вывода 14,7 млрд грн из "Укрнафты" в 2015 году.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам). С 2003 года операционное управление "Укрнафтой" осуществляет группа "Приват".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram