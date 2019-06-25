"Зеленый тариф" для малых станций будет почти втрое ниже тарифа для крупных СЭС, – НКРЭКУ

Соответствующий проект постановления регулятор намерен рассмотреть на заседании 27 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, для СЭС малых потребителей, введенных в течение 2019 года, предлагается установить "зеленый тариф" на уровне 177,71 коп. за кВт-ч, что при нынешнем курсе соответствует 6 евроцентам за кВт-ч, по сравнению с действующими сейчас тарифами в 15 евроцентов для промышленных СЭС.

Для введенных в течение 2020-2024 годов объектов СЭС малых потребителей тариф составит 133,29 коп. за кВт-ч (-25%, как и для промышленных СЭС), для введенных в течение 2025-2029 годов – 115,75 коп. за кВт-ч (-13%).

Для ВЭС малых потребителей, введенных в указанные периоды, тарифы, соответственно, составят 126,27 коп., 113,41 коп. и 101,14 коп. за кВт-ч.

Для малых установок, производящих биомассу и биогаз, до 2030 года будет действовать единый тариф - 134,46 коп за кВт-ч.

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Как сообщалось, закон о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованный 21 мая) ввел новую категорию субъектов, которым гарантируется "зеленый" тариф и упрощенные правила строительства объектов – потребители, в том числе энергетические кооперативы, установленная мощность генерирующих установок которых не превышает 150 кВт.

Согласно закону, "зеленый тариф" на их электроэнергию устанавливается на уровне розничного тарифа для потребителей второго класса напряжения на январь 2009 года, умноженного на коэффициент "зеленого тарифа" для соответствующего источника энергии.

При этом НКРЭКУ отмечает, что закон не предусматривает установление для указанной категории потребителей (в отличие от населения и инвесторов промышленных станций), фиксированного минимального тарифа на уровне пересчитанных в евро ставок, действовавших в 2009 году. Поэтому регулятор намерен установить тариф для малых потребителей на уровне тарифов 2009 года в гривне.

Таким образом, при "зеленом тарифе" на уровне 6 евроцентов за кВт-ч и 4,5 евроцентов за кВт-ч (после снижения на 25%), строить малые СЭС будет целесообразно для покрытия собственных нужд в электроэнергии, а не для реализации инвестпроектов и их окупаемости в срок 5-7 лет за счет продажи излишков электроэнергии в объединенную энергосистему.

Напомним, "зеленый тариф" для СЭС домохозяйств в настоящее время составляет 18 евроцентов за кВт-ч (с 2020 года – 16,2 евроцента), для промышленных СЭС – 15,03 евроцентов за кВт-ч (с 2020 года – 11,3 евроцента).

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