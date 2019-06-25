БизнесЦензор

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25.06.19 14:19

Instagram сфокусируется на продаже товаров через свое приложение

Социальная сеть Instagram будет больше внимания уделять продажам товаров через свое приложение, заявил в интервью Financial Times глава компании Адам Моссери.

instagram

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В марте 2019 года Instagram начал тестировать функцию покупки товаров, не выходя из приложения.

По словам Моссери, Instagram поможет связать продавцов, покупателей и "влиятельных лиц" приложения. Однако для этого необходимо развитие инфраструктуры и повышение безопасности сервиса.

Адам Моссери возглавил Instagram в ноябре 2018 года. Соцсеть принадлежит Facebook, ее стоимость оценивается около $158 млрд.

Доходы от рекламы в нынешнем году составят $15,8 млрд, что составит практически четверть доходов Facebook. Аналитики из Deutsche Bank считают, что Instagram сможет принести $10 млрд доходов от продаж товаров уже к 2021 году.

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