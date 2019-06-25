Morgan Stanley отменил рекомендацию покупать долгосрочные облигации Украины

Об этом говорится в отчете банка по Украине, вышедшем на минувшей неделе по итогам визита его аналитиков в Киев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы смещаем наши предпочтения с длинного конца на короткий конец кривой", – отмечается в документе.

Так, согласно отчету, теперь среди украинских бумаг Morgan Stanley выделяет еврооблигации с погашением в 2021 году.

Аналитики банка в качестве позитива указали приверженность новой администрации преемственности политики и постоянному сотрудничеству с МВФ, в том числе в отношении земельной реформы. Кроме того, по их мнению, досрочные выборы делают возможным получение Украиной следующего транша от МВФ в четвертом квартале 2019 года, что позволяет считать управляемой ситуацию с обслуживанием и погашением госдолга.

В Morgan Stanley допускают, что "бычий" прогноз, основанный на ускорении реформ, может материализоваться, однако оценивать его еще слишком рано, так как отсутствует уверенность в создании президентом Владимиром Зеленским сильной реформаторской коалиции в парламенте, сохраняется конфликт с Россией и пока безрезультатны переговоры о транзите газа, а потребности во внешнем финансировании остаются высокими.

В то же время авторы документа указывают на высокий валютный риск, так как доля валютного долга страны составляет 70%. Улучшить ситуацию, по мнению Morgan Stanley, может дальнейший рост портфеля внутренних госбумаг у нерезидентов благодаря подключению Clearstream, стабильности гривни и позитивным оценкам ситуации. С начала года этот портфель уже достиг $1,8 млрд, или 6% от общего объема ОВГЗ в обращении, а к концу 2015 году может увеличиться до 15%, считают в банке.

Аналитики также напоминают, что Украина остается очень зависимой от внешних рынков и способности рефинансировать свой валютный долг. На оставшуюся часть 2019 года потребности в финансировании, исключая рынок внутренних бумаг, составляют около $3 млрд, а на 2020 год – почти $7 млрд.

Как сообщалось, в июне Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигацииУкраины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых.

Напомним, Украина в конце октября 2018 года разместила два выпуска еврооблигаций: пятилетние на $750 млн с доходностью 8,99% годовых и десятилетние на $1,25 млрд с доходностью 9,75% годовых. Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

В марте 2019 года Минфин доразместил еврооблигации со сроком обращения до ноября 2028 года на сумму $350 млн, их выкупил JPMorgan Chase & Co.

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