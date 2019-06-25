Нацкомиссия выдала лицензии двум госпредприятиям для запуска рынка электроэнергии

Такое решение Комиссия приняла на заседании во вторник, 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте "Гарантированного покупателя", с 26 июня он намерен начать заключение договоров с поставщиками универсальных услуг во исполнение постановления Кабинета министров от 6 июня №483 (в редакции от 12 июня) о возложении спецобязательств по поставку электроэнергии населению.

В свою очередь "Оператор рынка" с 25 июня, получив лицензию, планирует начать заключать с участниками рынка электроэнергии договора об участии в торгах на сегментах запускаемого с 1 июля нового оптового рынка – рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР).

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Как сообщалось, Кабинет министров постановлением от 17 апреля 2019 года для обеспечения работы новой модели рынка создал на базе одноименных филиалов ГП "Энергорынок" два госпредприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель".

"Гарантированный покупатель" отвечает за выкуп и оплату электроэнергии по "зеленому" тарифу, а также за выкуп электроэнергии у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" для целей PSO и дальнейшей поставки ее поставщикам универсальных услуг, которые будут продавать ее бытовым потребителям.

Директором предприятия Кабмин назначил Константина Петриковца, который с 2014 года работал в "Энергоатоме" заместителем директора центра по внедрению новой модели рынка и претендовал на должность члена НКРЭКУ.

ГП "Оператор рынка" в новой модели, запуск которой намечен на 1 июля, будет отвечать за рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, организацию купли-продажи на них электроэнергии. Директором структуры назначен экс-член НКРЭКУ Владимир Евдокимов.

Для обеспечения этой функции ГП "Энергорынок" в конце 2018 года приобрело соответствующее программное обеспечение у словацкой Sfera (программный комплекс XMTrade|PXS) и начало его тестирование.

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