Глава администрации Зеленского помогал выводить заложенные в банках активы. ВИДЕО

Как выяснили журналисты Bihus.Info, кредитная афера заключалась в том, что офшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов, по данным следствия, помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за полученный кредит в банке "Финансы и кредит", передает БизнесЦензор.

Согласно материалам дела, маслосыркомбинат получил кредит еще в 2007 году. В 2009 году, когда кредит уже должен был быть погашен, долг комбината перед банком составил около 150 млн грн. Когда же банк обратился за взысканием залога по кредиту, офшорная фирма Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината.

Дело рассматривалось в Хозяйственном суде Киевской области. По одному иску офшорка требовала вернуть ей более 52 млн грн, которые якобы одолжила комбинату ранее. Во втором иске фирма требовала еще более 150 млн грн, за которые комбинат якобы поручился по займу "Карловского завода сухого молока".

Офшорная компания утверждала, что получила право требования на эти средства от других тоже офшорных компаний. Маслосирокомбинат официально признал свой долг. И в один день в 2009 году Хозяйственный суд Киевской области поддержал оба иска Idelberg resources Ink. В материалах уголовного производства, открытого уже в 2016 году, эта офшорная фирма названа фиктивной.

Как установил Фонд гарантирования вкладов после падения банка "Финансы и кредит", параллельно маслосыркомбинат инициировал собственное банкротство, тем самым выводя имущество из ипотеки банка. После этого, имущество комбината продали чуть более чем за 10 млн гривен (цена втрое ниже оценочной стоимости предприятия, которая по состоянию на 1 июля 2009 года составила 31,71 млн грн). По заниженной цене имущество комбината продали фактически аффилированной компании "Днепровская молочная компания" из группы "Клуб сыра".

В уголовном производстве по данному факту следователи указали, что должностные лица ПАО "Светловодский маслосыркомбинат" действовали по предварительному сговору с должностными лицами "Клуб сыра" от имени фиктивной компании Idelberg resources Ink.".

При этом журналисты Bihus.Info получили подтверждение связи Андрея Богдана с виргинской офшоркой Idelberg resources Ink., в чью пользу в 2009 году добровольно обанкротился комбинат группы "Клуб сыра".

Андрей Богдан напрямую засветился в этой компании чуть позже – в 2014 году. Доверенности на представительство "Айдельберг ресорсис" Богдану выдал его бизнес-партнер Александр Баулин.

В схеме вывода денег из банка засветились и другие коллеги Андрея Богдана. Так, членом правления "Светловодский маслосыркомбинат" в свое время был Александр Коваленко. Этот же человек по доверенности, выданной в апреле этого года лично Андреем Богданом, распоряжается землей главы АП под Киевом – в селе Забуянье. Богдан подтвердил знакомство с Коваленко.

Еще один коллега Богдана, Роман Бабий, в схеме вывода кредитного долга перед банком "Финансы и кридет" через офшор представлял в судах сам "Светловодский маслосыркомбинат". В реестре адвокатов Бабий зарегистрирован в офисе компании "Пукшин и партнеры". Это компания Игоря Пукшина, бизнес-партнера Андрея Богдана. Более того, Богдан работал и даже руководил в свое время этой компанией. Сейчас Бабий – №48 в списке президентской партии "Слуга народа" в Верховную Раду.

Коллега Бабий и Богдана, которая в реестре адвокатов также зарегистрирована в офисе "Пукшин и партнеры", Зоя Касперчик, в 2015 году подавала от имени офшорной компании Idelberg resources Ink. кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд.

Людей, которые в деле должны быть оппонентами – представителя предприятия-должника и представительницу офшорки кредитора – связывает не только общий адрес юридической практики, но и бизнес. В фирме "Гельд-Энергия" Касперчик одна из совладельцев, а Бабий – руководитель.

Сам Богдан ответил, что не помнит компании Idelberg resources, но не исключает, что мог представлять ее по доверенности от Александра Баулина.

Подобную схему журналисты нашли в истории, где фигурирует банк "Надра". В 2008 году банк, акционерами которого тогда были братья Сегаль – Илья и Вадим – выдал фактически их же компании "Каховка Пром-Агро" кредит на $25 млн под залог завода по переработке сои.

Затем банк продали Дмитрию Фирташу. После этого уже банк Фирташа потребовали вернуть долг, но компания "Каховка Пром-Агро" начала процедуру банкрутсва, а "Надра" через суд получил залог – то есть завод. И продал его родственным структурам. В конце концов завод оказался в собственности "Мисто банка" младшего партнера Фирташа Ивана Фурсина.

Уже 2015 году, когда "Надра" начали ликвидировать, а представители Фонда гарантирования вкладов вошли в управление, кипрская офшорка "Весдикс Инвестментс Лимитед" заявила, что занимала владельцам завода по переработке сои деньги – более 125 млн грн – и потребовала их вернуть. Суд встал на сторону офшорки и вернул уже перепроданный завод первому владельцу – фирме-банкроту братьев Сегаль "Каховка Пром-Агро". Так "Надра" в лице Фонда гарантирования вкладов остался и без возвращенного кредита, и без залога, то есть завода.

Параллельно в суде кипрская фирма показала утвержденный план возврата долгов. Фонд гарантирования вкладов – фактически вкладчики банка "Надра" – по этому плану могут получить уже не 305 млн грн, а только 45 млн грн.

"Господин Сегаль – владелец этого завода – гражданин Америки – должен его получить обратно. Это новый, так сказать, тест для судебной системы Украины ", – так в 2018 году комментировал эту историю Андрей Богдан для программы "Секретные материалы" на 1+1.

Официально в суде компанию "Весдикс Инвестмент Лимитет" представляет тот же Роман Бабий - адвокат из офиса "Покушение и партнеры" и №48 в списке партии "Слуга народа".

Более того, в 2015 год одним из снователей "Вездикс Инвестментс Лимитет" стала та же виргинская фирма Idelberg resources, интересы которой по доверенности представлял Богдан.

О заинтересованности Богдана в этой истории могут свидетельствовать и его частые визиты в Генеральную прокуратуру за последние полгода. По данным Bihus.Info, с октября 18 года по апрель 19 года он приходил в ГПУ не менее 16 раз.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила: Богдан приходит по своим адвокатским делам. Часть визитов касалась "Приватбанка", другая часть по еще одному предприятию.

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