Годовой доход от видеоигр в Украине превысит $200 миллионов, – прогноз

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Объем прибыли рынка видеоигр в Украине в текущем году вырастет более чем на 13%.

По оценке аналитиков, в 2019 году индустрия по всему миру сгенерирует доход в объеме $152 млрд, что почти на 10% больше, чем в прошлом году.

Также ожидается, что впервые за 4 года на первое место в списке стран выйдет США (с 2015 года самым крупным рынком в индустрии видеоигр является Китай). Эти две страны суммарно генерируют почти 50% прибыли в отрасли.

"Прогноз аналитиков Newzoo по Украине полностью отражает объективные тренды в нашей стране, а именно рост количества интернет-пользователей, который происходит благодаря распространению покрытия 4G и улучшения в экономике. Ежегодный прирост в нашей стране уже второй год подряд незначительно превышает общемировой рост индустрии (13.4%). Также по-прежнему платить за игры готов каждый второй украинский геймер", - считает представитель компании Wargaming в Украине Дмитрий Базилевич.

Как сообщалось, годовой доход отрасли видеоигр в Украине за прошлый год составил $179,2 млн, сообщили в компании Wargaming со ссылкой на данные отчета NewZoo. Это на 13,6% больше, чем в 2017 году - тогда украинцы потратили на игры $157 млн.

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников.